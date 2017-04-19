Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»

10:17, 19 апреля 2017, ПАИ

Десятый по счёту «День открытых людей» пройдет 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2. В акции будут задействовано свыше 600 фирменных салонов оператора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В этот день топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании оставят офисы и выйдут на работу в салоны связи Tele2. Сотрудники лично ответят на вопросы абонентов о качестве связи, проконсультируют по продуктам, услугам и мобильным устройствам, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки «Мой Tele2». Кроме того, в «День открытых людей» посетители салонов связи оператора в Псковской области смогут приобрести смартфоны и аксессуары со скидкой до 30%.

В рамках десятого «Дня открытых людей» компания организует конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Победителей ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2, которая будет запущена летом 2017 года.

Чтобы принять участие в проекте, абонентам необходимо сделать фото в одной из специальных рамок, которые будут установлены в салонах связи Tele2 в день проведения акции, и выложить снимок 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_8. В финал выйдут девять кандидатов, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.

Список салонов в Псковской области, участвующих в акции:

- Псков, улица Советская, 13;

- Псков, Рижский проспект, 16;

- Псков, Октябрьский проспект, 54;

- Псков, улица Труда, 54;

- Остров, улица 1 Мая, 19;

- Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;

- Великие Луки, улица Вокзальная, 11.