0
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
09:58
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
08:54
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
17:26
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
17:09
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Еще новости
Общество

Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»

Десятый по счёту «День открытых людей» пройдет 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2. В акции будут задействовано свыше 600 фирменных салонов оператора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В этот день топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании оставят офисы и выйдут на работу в салоны связи Tele2. Сотрудники лично ответят на вопросы абонентов о качестве связи, проконсультируют по продуктам, услугам и мобильным устройствам, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки «Мой Tele2». Кроме того, в «День открытых людей» посетители салонов связи оператора в Псковской области смогут приобрести смартфоны и аксессуары со скидкой до 30%.

В рамках десятого «Дня открытых людей» компания организует конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Победителей ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2, которая будет запущена летом 2017 года.

Чтобы принять участие в проекте, абонентам необходимо сделать фото в одной из специальных рамок, которые будут установлены в салонах связи Tele2 в день проведения акции, и выложить снимок 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #Tele2Russia и #лицаTele2_8. В финал выйдут девять кандидатов, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.

Список салонов в Псковской области, участвующих в акции:

- Псков, улица Советская, 13;

- Псков, Рижский проспект, 16;

- Псков, Октябрьский проспект, 54;

- Псков, улица Труда, 54;

- Остров, улица 1 Мая, 19;

- Великие Луки, Октябрьский проспект, 29/45;

- Великие Луки, улица Вокзальная, 11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
19 апреля 2017
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова 1
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
19 апреля 2017
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
18 апреля 2017
Мастер-класс для участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» в ресторане «Инжир»
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ
18 апреля 2017
Андрей Турчак принимает участие в заседании президиума Госсовета при президенте РФ

Идет загрузка...