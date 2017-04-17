Под предлогом разблокировки карт мошенники завладели деньгами жителей Пскова и Великих Лук

10:34, 19 апреля 2017, ПАИ

Под предлогом разблокировки банковских карт злоумышленники завладели деньгами граждан в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 апреля жителю Великих Лук на мобильный телефон пришло СМС-сообщение о том, что его банковская карта, якобы, заблокирована. Мужчина позвонил по указанному номеру, незнакомец представился сотрудником банка и сообщил, что для разблокирования карты нужно уточнить ее реквизиты. Гражданин предоставил нужные данные, и в результате, с его банковской карты были сняты 14 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту в ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Псковичка стала жертвой мошенников в похожей ситуации: с ее банковской карты под предлогом разблокировки неустановленные лица сумели снять 8 тысяч рублей. Ведется проверка.