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Экономика

Псковское Бюро технической инвентаризации станет бюджетными учреждением

Состоялось заседание региональной межведомственной (балансовой) комиссии по контролю за деятельностью государственных унитарных предприятий Псковской области при администрации региона под председательством заместителя губернатора Сергея Перникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

На заседании комиссии рассматривались результаты финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия Псковской области «Бюро технической инвентаризации» за 2015 и 2016 годы. В связи с внесением значительных изменений в ряд законодательных актов в части кадастрового учета объектов недвижимости и развития конкуренции на рынке кадастровых услуг наблюдается снижение выручки у предприятия и уменьшение прибыли.

В целях реализации требований Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» и учитывая хранящийся у предприятия архив технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации, был рассмотрен вопрос о реорганизации госпредприятия в форме преобразования в государственное бюджетное учреждение Псковской области «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки».

Создание учреждения, которое будет располагаться на территории Псковской области, сделает доступной возможность гражданам и юридическим лицам ознакомиться с предварительными расчетами, внести уточнения в сведения об объектах и исправить ошибки, допускаемые при определении кадастровой стоимости, и получить разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости.

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