Отчёты партий принимает избирательная комиссия Псковской области

13:01, 19 апреля 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области принимает сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий за I квартал 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

Напомним, что отчеты от региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области, должны быть представлены в срок до 30 апреля. Учитывая, что последний день срока приема соответствующих сведений приходится на воскресенье и 1 мая является праздничным днем, то в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса РФ последний день приема сведений о поступлении и расходовании средств политическими партиями за I квартал - 2 мая 2017 года.

Псковский областной избирком обращает внимание на необходимость строгого соблюдения срока представления указанных сведений, нарушение которого влечет административную ответственность по статье 5.64 КоАП РФ. Прием отчетов осуществляется по адресу: 180000, Псков, ул. Некрасова, дом 23, телефон для справок: 299-538.

После проверки сводные сведения о поступлении и расходовании средств региональными отделениями политических партий за I квартал 2017 года появятся на сайте Избирательной комиссии Псковской области.