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Экономика

Около 300 тонн санкционных продуктов уничтожили в Пскове и Себеже

На полигонах твердых бытовых отходов Пскова и Себежа уничтожили около 300 тонн подкарантинной продукции, незаконно ввезенной на территорию Российской Федерации в период с 7 по 9 апреля. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Напомним, яблоки, томаты, кабачки, дыни, кумкват, редис дайкон, ягоды смородины и малины происхождения стран санктионного списка были выявлены в ходе совместных с правоохранительными органами Псковской области мероприятий. Всю продукцию везли под видом товаров прикрытия: соленых грибов, молочных сырных продуктов, томатного кетчупа. 

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