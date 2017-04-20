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Общество

Первые в космосе, но вторые в кинематографе

«Время первых» - основанная на реальных событиях картина, повествующая о советском космонавте Алексее Леонове, который первым в истории вышел в открытый космос. Разбираемся, о чем все-таки этот фильм и стоит ли его вообще смотреть.

Середина 1960-х. Времена «Холодной войны». СССР и США соревнуются в том, кто первым выйдет в открытый космос. Эту историю знают практически все. Рассказать ее на большом экране взялись голливудско-росскийский продюсер Тимур Бекмамбетов вместе с актером и сопродюсером Евгением Мироновым, который исполнил к тому же одну из главных ролей.

Изначально планировалось, что постановку возьмет на себя Сергей Бодров, однако летом 2015 года команда приступила к съемкам под началом Юрия Быкова, режиссера, известного по правдивым социальным драмам, которые недолюбливают чиновники («Дурак», «Майор»). Главным консультантом выступил сам Алексей Леонов.

 

Создание этого фильма продвигалось странно и многострадально. Юрий Быков, отсняв еще в 2015 году все драматические сцены, связанные с событиями на Земле, покинул проект по неизвестным причинам. Можно только предположить, что это было связано со скандалом в интернете: пользователи сети увидели в самом первом тизере, который вышел аж в начале 2015 года, явные «отголоски» «Гравитации» Альфонсо Куарона, и обвинили режиссера в плагиате.

 
 
Место Быкова занял Дмитрий Киселёв. Когда идешь на фильм, который снял режиссер бесконечных «Ёлок» и «Чёрной молнии», испытываешь, мягко говоря, некоторую тревогу. Киселёв решил поделить фильм на три составных части: подготовка к покорению космоса, полет и возвращение домой. Первая часть кажется самой затянутой, иногда складывалось ощущение, что космонавты уже никуда не полетят, и нам просто расскажут об их проблемах, мыслях, жизни и семье. 
 
Фильм вытянули актеры. Не зря на главные роли в проект пригласили Хабенского и Миронова, к которым уже так прикипели российские зрители. Они здесь показывают истинную неподдельную дружбу, борьбу за жизнь и страх смерти: сначала в бесконечной космической темноте, а потом в суровой российской тайге. Если закрыть глаза на все обвинения во вторичности, это технически достойно сделанное, визуально красивое кино.
 

Байопики об известных личностях и их подвигах почти в 90% случаях определены на провал (стоит вспомнить хотя бы эти - «Джобс: Империя соблазна», «Высоцкий. Спасибо, что живой»). С «Временем первых» дело обстоит однозначно лучше. Киселев не стал делать драму о выходе советских космонавтов в открытый космос и связанных с этим злоключениях. Он попытался передать те чувства, которые испытывали мечтающие о подвиге Алексей Леонов и Павел Беляев. В итоге, картина получилась не столько о покорении космоса, сколько о крепкой мужской дружбе, взаимоотношениях между людьми, и о жизни в СССР.

Создатели фильма, может, и не хотели делать вторую «Гравитацию», но не смогли устоять перед соблазном. Не думали повторять и «Выжившего», но и тут перевесили амбиции режиссера, которому доверили первый крупный проект. К сожалению, отечественным режиссерам не хватает пресловутой «голливудской оригинальности». Поэтому в России и продолжают появляться лишь очередные «ответы» зарубежным блокбастерам, за что и обидно.

Муслим Камалов
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