Первые в космосе, но вторые в кинематографе
«Время первых» - основанная на реальных событиях картина, повествующая о советском космонавте Алексее Леонове, который первым в истории вышел в открытый космос. Разбираемся, о чем все-таки этот фильм и стоит ли его вообще смотреть.
Середина 1960-х. Времена «Холодной войны». СССР и США соревнуются в том, кто первым выйдет в открытый космос. Эту историю знают практически все. Рассказать ее на большом экране взялись голливудско-росскийский продюсер Тимур Бекмамбетов вместе с актером и сопродюсером Евгением Мироновым, который исполнил к тому же одну из главных ролей.
Изначально планировалось, что постановку возьмет на себя Сергей Бодров, однако летом 2015 года команда приступила к съемкам под началом Юрия Быкова, режиссера, известного по правдивым социальным драмам, которые недолюбливают чиновники («Дурак», «Майор»). Главным консультантом выступил сам Алексей Леонов.
Создание этого фильма продвигалось странно и многострадально. Юрий Быков, отсняв еще в 2015 году все драматические сцены, связанные с событиями на Земле, покинул проект по неизвестным причинам. Можно только предположить, что это было связано со скандалом в интернете: пользователи сети увидели в самом первом тизере, который вышел аж в начале 2015 года, явные «отголоски» «Гравитации» Альфонсо Куарона, и обвинили режиссера в плагиате.
Байопики об известных личностях и их подвигах почти в 90% случаях определены на провал (стоит вспомнить хотя бы эти - «Джобс: Империя соблазна», «Высоцкий. Спасибо, что живой»). С «Временем первых» дело обстоит однозначно лучше. Киселев не стал делать драму о выходе советских космонавтов в открытый космос и связанных с этим злоключениях. Он попытался передать те чувства, которые испытывали мечтающие о подвиге Алексей Леонов и Павел Беляев. В итоге, картина получилась не столько о покорении космоса, сколько о крепкой мужской дружбе, взаимоотношениях между людьми, и о жизни в СССР.
Создатели фильма, может, и не хотели делать вторую «Гравитацию», но не смогли устоять перед соблазном. Не думали повторять и «Выжившего», но и тут перевесили амбиции режиссера, которому доверили первый крупный проект. К сожалению, отечественным режиссерам не хватает пресловутой «голливудской оригинальности». Поэтому в России и продолжают появляться лишь очередные «ответы» зарубежным блокбастерам, за что и обидно.