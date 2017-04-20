Первые в космосе, но вторые в кинематографе

17:05, 20 апреля 2017, ПАИ

«Время первых» - основанная на реальных событиях картина, повествующая о советском космонавте Алексее Леонове, который первым в истории вышел в открытый космос. Разбираемся, о чем все-таки этот фильм и стоит ли его вообще смотреть.

Середина 1960-х. Времена «Холодной войны». СССР и США соревнуются в том, кто первым выйдет в открытый космос. Эту историю знают практически все. Рассказать ее на большом экране взялись голливудско-росскийский продюсер Тимур Бекмамбетов вместе с актером и сопродюсером Евгением Мироновым, который исполнил к тому же одну из главных ролей. Изначально планировалось, что постановку возьмет на себя Сергей Бодров, однако летом 2015 года команда приступила к съемкам под началом Юрия Быкова, режиссера, известного по правдивым социальным драмам, которые недолюбливают чиновники («Дурак», «Майор»). Главным консультантом выступил сам Алексей Леонов.

Создание этого фильма продвигалось странно и многострадально. Юрий Быков, отсняв еще в 2015 году все драматические сцены, связанные с событиями на Земле, покинул проект по неизвестным причинам. Можно только предположить, что это было связано со скандалом в интернете: пользователи сети увидели в самом первом тизере, который вышел аж в начале 2015 года, явные «отголоски» «Гравитации» Альфонсо Куарона, и обвинили режиссера в плагиате.

«Ёлок» и «Чёрной молнии», испытываешь, мягко говоря, некоторую тревогу. Киселёв решил поделить фильм на три составных части: подготовка к покорению космоса, полет и возвращение домой. Первая часть кажется самой затянутой, иногда складывалось ощущение, что космонавты уже никуда не полетят, и нам просто расскажут об их проблемах, мыслях, жизни и семье. Место Быкова занял Дмитрий Киселёв . Когда идешь на фильм, который снял режиссер бесконечных, испытываешь, мягко говоря, некоторую тревогу. Киселёв решил поделить фильм на три составных части: подготовка к покорению космоса, полет и возвращение домой. Первая часть кажется самой затянутой, иногда складывалось ощущение, что космонавты уже никуда не полетят, и нам просто расскажут об их проблемах, мыслях, жизни и семье.

Фильм вытянули актеры. Не зря на главные роли в проект пригласили Хабенского и Миронова, к которым уже так прикипели российские зрители. Они здесь показывают истинную неподдельную дружбу, борьбу за жизнь и страх смерти: сначала в бесконечной космической темноте, а потом в суровой российской тайге. Если закрыть глаза на все обвинения во вторичности, это технически достойно сделанное, визуально красивое кино.