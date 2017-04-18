Книгу «Шутить – не плакать 2» повторно презентуют писатели в Пскове

13:09, 19 апреля 2017, ПАИ

20 апреля в 18:00 в Псковской литературной гостиной повторят презентацию книги-альбома «Шутить – не плакать 2». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Союза писателей России.

«Книга-альбом «Шутить – не плакать 2», презентация которой прошла 1 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке вызвала массу откликов читателей, предложений, в том числе по продолжению таких изданий и встреч. Идя навстречу тем, кто пропустил первую её презентацию, решено посвятить очередное заседание Псковской литературной гостиной – этой книге», - рассказали в Союзе.

Апрельская встреча пройдет в филиале Псковского городского культурного центра (Рижский проспект, 64). Вход свободный.