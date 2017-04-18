Латвийский пилот примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

13:04, 19 апреля 2017, ПАИ

Пилот из Латвии Мартинс Бригис стал первым иностранным воздухоплавателем, подавшим заявку на участие в 22-й Международной встрече в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 2012 года Мартинс Бригис является постоянным участником латвийских чемпионатов по воздухоплаванию. В Великие Луки он приедет со своей интернациональной командой, в которую входят представители Латвии и Испании. В небо пилот поднимется на желто-зеленом аэростате «Элви».

Напомним, что 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня. В рамках мероприятия состоятся спортивные соревнования за 12-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, 10-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 11-й Кубок княгини Ольги (для пилотов-женщин) и 13-й Кубок города Великие Луки. Генеральным спонсором встречи является ПАО «Газпром».