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Общество

Подозреваемого в краже бензопилы задержали в Великих Луках

В Великих Луках полиция задержала гражданина, подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 30 марта по 2 апреля на улице Молодогвардейцев у 78-летней пенсионерки из гаража украли бензопилу.

В результате полиция задержала 28-летнего безработного, судимого местного жителя. Выяснилось, что похищенное он успел продать. Бензопила была обнаружена в Великолукском районе. Проводится проверка.

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