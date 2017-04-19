Подозреваемого в краже бензопилы задержали в Великих Луках

11:28, 19 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках полиция задержала гражданина, подозреваемого в совершении кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 30 марта по 2 апреля на улице Молодогвардейцев у 78-летней пенсионерки из гаража украли бензопилу.

В результате полиция задержала 28-летнего безработного, судимого местного жителя. Выяснилось, что похищенное он успел продать. Бензопила была обнаружена в Великолукском районе. Проводится проверка.