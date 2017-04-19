До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля

18:31, 19 апреля 2017, ПАИ

20 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от +3 до +8.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.