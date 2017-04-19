0
18:31
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
18:31
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
18:14
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
17:50
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
17:24
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
15:48
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
15:29
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
Еще новости
Общество

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля

20 апреля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от +3 до +8.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
19 апреля 2017
До +8 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 апреля
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
19 апреля 2017
17 кафе и ресторанов бесплатно накормят псковичей пирогами
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
19 апреля 2017
Покупка квартиры в Петербурге и Москве: что нужно знать?
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
19 апреля 2017
Очередной выпуск видеодневника «Миссис Псков 2017» выйдет на «Рен-ТВ» 19 апреля
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала
19 апреля 2017
Проект ПАИ «Есть по-псковски» вышел в формате журнала 1
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
19 апреля 2017
Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
19 апреля 2017
Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй
Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов
19 апреля 2017
Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов

Идет загрузка...