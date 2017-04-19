Движение автобусов изменится в Великих Луках во время весенней ярмарки

12:55, 19 апреля 2017, ПАИ

29 апреля в Великих Луках в связи с проведением весенней ярмарки с 6:00 до 16:00 вносятся изменения в маршрут следования автобусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы №№3, 115 поедут в направлении посёлков Магистральный и Булынино по Октябрьскому проспекту (без заезда на остановку «Драмтеатр», улицу Некрасова), в обратном направлении - по улицам Карла Либкнехта, Пионерской с выездом на проспект Ленина (остановка «Драмтеатр»).

Рейсы автобусов №126 на Дерганово в 8:05, на Вскувицу - Ленок также будут выполнены через Октябрьский проспект (без заезда на остановку «Драмтеатр» и площадь Ленина).