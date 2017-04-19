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Общество

Дополнительные автобусы отправятся на кладбища Великих Лук 25 апреля

25 апреля с 9:00 до 14:00 в Великих Луках будет организовано дополнительное движение автобусов к местам захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобусы будут отправляться по мере их наполнения от площади Ленина до кладбищ «Воробецкое» и «Зеленая зона».

Работа автобусов, следующих по маршрутам № 6 «Райбольница – Демидово» и № 106 «Райбольница - Карцево», организована по расписанию рабочего дня.

До кладбища «Иванцево» будут ездить автобусы №3, до кладбища «Божно» - автобусы №11.

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