Экскурсию по памятным местам Пскова организовали активисты ОНФ

14:13, 19 апреля 2017, ПАИ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области организовали экскурсию по памятным местам в Пскове, связанным с историческими событиями вековой давности, в их числе – отречение Николая II от престола и Первая мировая война. В мероприятии приняли участие неравнодушные граждане, увлекающиеся историей и краеведением. Общественники приурочили мероприятие к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«История гласит о том, что в ночь на 2 марта по старому стилю 1917 года (15 марта – по новому) в царском вагоне, стоящем на перроне псковского вокзала, император и самодержец Всероссийский Николай II телеграфировал начальнику штаба верховного главнокомандующего генералу Алексееву о том, что во имя победы «признал за благо» отречься от престола», - напомнили в ОНФ.

На здании Псковского железнодорожного вокзала в 1997 году была установлена памятная доска, посвященная 80-летию событий, а в день 85-летия со дня гибели последнего российского императора, в 2003 году на привокзальной площади Пскова открылась часовня, увековечившая память об отречении Николая II от престола.

«Район вокзала в Пскове связан с конкретными историческими событиями времен Первой мировой войны, отсюда отправлялись на фронт части российской армии, здесь отрекся от престола император Николай II, кроме того, поблизости с 1840-х гг. находился район военного поселения», – напомнил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники посетили также памятник героям Первой мировой войны скульптора Салавата Щербакова, который установлен в сквере между двумя вокзалами – автобусным и железнодорожным, и место, где в Первую мировую войну в Пскове размещался штаб Северного фронта – это здания нынешней средней школы №1 и жилой дом №4 по улице Георгиевская. Перед домом на набережной реки Великая 6 августа 2015 г. был установлен еще один памятник солдатам Первой мировой войны скульптора Александра Пальмина. Открытие этого монумента приурочено к 100-летию подвига псковича — командира 13-й роты 26-го Землянского полка русской императорской армии подпоручика Владимира Котлинского. В этот день в 1915 г. он погиб при обороне крепости Осовец (Польша), возглавив штыковую контратаку после того, как немцы применили химическое оружие. Удары 13-й роты сбили немцев с занятой ими позиции и повергли в бегство. Это событие вошло в истории как «Атака мертвецов».

«Такие мероприятия являются познавательными, позволяют окунуться в историю своего города, узнать новые для себя интересные факты, а время, проведенное вместе – объединяет команду единомышленников», – считает Турчин.

Подобные памятные мероприятия проводятся в рамках контроля за исполнением поручения президента РФ по совершенствованию системы государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, данного по итогам межрегионального «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения культурного наследия.