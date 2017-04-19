0
12:43
103 псковича пострадали от укусов клещей за последние семь дней
11:10
В годовщину Ледового побоища у памятника Александру Невскому псковичи возложили цветы и принесли присягу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
09:58
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
08:54
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Еще новости
  • Коротко
Общество

Экскурсию по памятным местам Пскова организовали активисты ОНФ

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области организовали экскурсию по памятным местам в Пскове, связанным с историческими событиями вековой давности, в их числе – отречение Николая II от престола и Первая мировая война. В мероприятии приняли участие неравнодушные граждане, увлекающиеся историей и краеведением. Общественники приурочили мероприятие к Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«История гласит о том, что в ночь на 2 марта по старому стилю 1917 года (15 марта – по новому) в царском вагоне, стоящем на перроне псковского вокзала, император и самодержец Всероссийский Николай II телеграфировал начальнику штаба верховного главнокомандующего генералу Алексееву о том, что во имя победы «признал за благо» отречься от престола», - напомнили в ОНФ.

На здании Псковского железнодорожного вокзала в 1997 году была установлена памятная доска, посвященная 80-летию событий, а в день 85-летия со дня гибели последнего российского императора, в 2003 году на привокзальной площади Пскова открылась часовня, увековечившая память об отречении Николая II от престола.

«Район вокзала в Пскове связан с конкретными историческими событиями времен Первой мировой войны, отсюда отправлялись на фронт части российской армии, здесь отрекся от престола император Николай II, кроме того, поблизости с 1840-х гг. находился район военного поселения», – напомнил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники посетили также памятник героям Первой мировой войны скульптора Салавата Щербакова, который установлен в сквере между двумя вокзалами – автобусным и железнодорожным, и место, где в Первую мировую войну в Пскове размещался штаб Северного фронта – это здания нынешней средней школы №1 и жилой дом №4 по улице Георгиевская. Перед домом на набережной реки Великая 6 августа 2015 г. был установлен еще один памятник солдатам Первой мировой войны скульптора Александра Пальмина. Открытие этого монумента приурочено к 100-летию подвига псковича — командира 13-й роты 26-го Землянского полка русской императорской армии подпоручика Владимира Котлинского. В этот день в 1915 г. он погиб при обороне крепости Осовец (Польша), возглавив штыковую контратаку после того, как немцы применили химическое оружие. Удары 13-й роты сбили немцев с занятой ими позиции и повергли в бегство. Это событие вошло в истории как «Атака мертвецов».

«Такие мероприятия являются познавательными, позволяют окунуться в историю своего города, узнать новые для себя интересные факты, а время, проведенное вместе – объединяет команду единомышленников», – считает Турчин.

Подобные памятные мероприятия проводятся в рамках контроля за исполнением поручения президента РФ по совершенствованию системы государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, данного по итогам межрегионального «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения культурного наследия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

103 псковича пострадали от укусов клещей за последние семь дней
19 апреля 2017
103 псковича пострадали от укусов клещей за последние семь дней
В годовщину Ледового побоища у памятника Александру Невскому псковичи возложили цветы и принесли присягу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 апреля 2017
В годовщину Ледового побоища у памятника Александру Невскому псковичи возложили цветы и принесли присягу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
19 апреля 2017
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова 14
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
19 апреля 2017
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)

Идет загрузка...