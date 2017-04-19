Навести в Пскове порядок к майским праздникам поручил Андрей Турчак

11:41, 19 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил руководству Пскова навести в городе порядок и чистоту к майским праздникам. Такую задачу глава региона поставил 19 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Ножками пройдите по городу и посмотрите. Деревья побелили, а все остальное находится в непотребном состоянии. Надо промыть все ограждения, все вычистить. Помимо вопросов безопасности работы еще непочатый край», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к главе администрации города Пскова Игорю Калашникову.

Члены комиссии также рассмотрели вопросы обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения экстремистских, террористических проявлений и чрезвычайных ситуаций 1 и 9 мая. В работе заседания в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители муниципальных образований региона.

По информации Управления специальных программ администрации области, в регионе предприняты различные меры по повышению антитеррористической безопасности. Проверена работоспособность видеокамер, входящих в систему «Безопасный город», и систем оповещения, разработан план действий и созданы рабочие группы по взаимодействию ведомств на случай установления повышенного и высокого уровней антитеррористической опасности. Подготовлена информация для распространения в СМИ о повышении бдительности населения.

В Управлении МВД России по Псковской области произведен расчет необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка, проработана расстановка постов и маршрутов движения нарядов полиции. Идет работа по выявлению лиц, склонных к правонарушениям, получению информации о возможных угрозах. Всего в праздничные дни в обеспечении безопасности будут задействованы более 850 сотрудников УМВД, порядка 70 членов Росгвардии, 180 сотрудников Минобороны, более 100 частных охранников и дружинников, а также более 50 металлодетекторов и передвижной комплекс, позволяющий вести наблюдение за 10 зонами одновременно.

По линии ГУ МЧС России по Псковской области на майских праздниках будут нести дежурство и обеспечивать пожарную безопасность в местах массового скопления людей порядка 1,3 тыс. человек и 215 единиц техники.

Отдельно о готовности к проведению праздничных мероприятий доложили представители 76-й десантно-штурмовой дивизии, Росгвардии, УФСБ России по Псковской области, а также городов, в которых пройдут военные парады в честь 9 мая: Острова, Струг Красных, Великих Лук и Пскова. В Пскове в майские праздники состоятся более 30 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особое внимание губернатор уделил вопросу доставки и медицинского обслуживания ветеранов ВОВ, участников парадов Победы.