2
12:43
103 псковича пострадали от укусов клещей за последние семь дней
11:10
В годовщину Ледового побоища у памятника Александру Невскому псковичи возложили цветы и принесли присягу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:17
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
09:58
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
08:54
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
23:41
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
19:29
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Еще новости
  • Коротко
Общество

Навести в Пскове порядок к майским праздникам поручил Андрей Турчак

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поручил руководству Пскова навести в городе порядок и чистоту к майским праздникам. Такую задачу глава региона поставил 19 апреля на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Ножками пройдите по городу и посмотрите. Деревья побелили, а все остальное находится в непотребном состоянии. Надо промыть все ограждения, все вычистить. Помимо вопросов безопасности работы еще непочатый край», — сказал Андрей Турчак, обращаясь к главе администрации города Пскова Игорю Калашникову.

Члены комиссии также рассмотрели вопросы обеспечения антитеррористической безопасности и недопущения экстремистских, террористических проявлений и чрезвычайных ситуаций 1 и 9 мая. В работе заседания в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители муниципальных образований региона.

По информации Управления специальных программ администрации области, в регионе предприняты различные меры по повышению антитеррористической безопасности. Проверена работоспособность видеокамер, входящих в систему «Безопасный город», и систем оповещения, разработан план действий и созданы рабочие группы по взаимодействию ведомств на случай установления повышенного и высокого уровней антитеррористической опасности. Подготовлена информация для распространения в СМИ о повышении бдительности населения.

В Управлении МВД России по Псковской области произведен расчет необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка, проработана расстановка постов и маршрутов движения нарядов полиции. Идет работа по выявлению лиц, склонных к правонарушениям, получению информации о возможных угрозах. Всего в праздничные дни в обеспечении безопасности будут задействованы более 850 сотрудников УМВД, порядка 70 членов Росгвардии, 180 сотрудников Минобороны, более 100 частных охранников и дружинников, а также более 50 металлодетекторов и передвижной комплекс, позволяющий вести наблюдение за 10 зонами одновременно.

По линии ГУ МЧС России по Псковской области на майских праздниках будут нести дежурство и обеспечивать пожарную безопасность в местах массового скопления людей порядка 1,3 тыс. человек и 215 единиц техники.

Отдельно о готовности к проведению праздничных мероприятий доложили представители 76-й десантно-штурмовой дивизии, Росгвардии, УФСБ России по Псковской области, а также городов, в которых пройдут военные парады в честь 9 мая: Острова, Струг Красных, Великих Лук и Пскова. В Пскове в майские праздники состоятся более 30 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особое внимание губернатор уделил вопросу доставки и медицинского обслуживания ветеранов ВОВ, участников парадов Победы.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

103 псковича пострадали от укусов клещей за последние семь дней
19 апреля 2017
103 псковича пострадали от укусов клещей за последние семь дней
В годовщину Ледового побоища у памятника Александру Невскому псковичи возложили цветы и принесли присягу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 апреля 2017
В годовщину Ледового побоища у памятника Александру Невскому псковичи возложили цветы и принесли присягу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
19 апреля 2017
Tele2 проведёт юбилейную акцию «День открытых людей»
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова
19 апреля 2017
Торгово-развлекательный центр построят на окраине Пскова 14
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
19 апреля 2017
День подснежника празднуют в мире 19 апреля
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
18 апреля 2017
Предоставление регионам права самостоятельно решать судьбу бэби-боксов поддержал комитет Госдумы
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
18 апреля 2017
Подвалы псковских домов проверили сотрудники МЧС
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)
18 апреля 2017
Останки погибшего под Псковом красноармейца передали поисковики делегации из Ессентуков (ВИДЕО)

Идет загрузка...