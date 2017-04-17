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МВД проверяет законность получения гражданства подозреваемым по делу о теракте в метро

МВД России начало проверку законности получения гражданства РФ предполагаемым организатором теракта в петербургском метро Аброром Азимовым, Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) ведомства Валентина Казакова, передает «Интерфакс».

Валентина Казакова отметила, что по результатам проверки будет дана правовая оценка.

В свою очередь начальник ГУВМ МВД РФ Ольга Кириллова рассказала, что решение о выдаче Азимову гражданства РФ может быть отменено в случае выявления факта предоставления им ложных сведений в заявлении на получение гражданства.

Напомним, что Аброр Азимов - выходец из Киргизии. В Россию он прибыл в 2008 году и через пять лет получил российское гражданство.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому можно будет отменять решение о приобретении гражданства РФ осужденным за преступления террористического характера.

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