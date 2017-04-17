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Экстремиста из Пскова направили на обследование к психиатрам

В Пскове расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства, сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2016 году мужчина, находясь по месту жительства, систематически размещал на общедоступной странице в социальной сети материалы экстремистского характера. В ходе обыска у псковича, помимо материалов о Третьем рейхе, обнаружены и изъяты свыше сотни деталей и комплектующих к автоматическому оружию и боеприпасам.

Сейчас обвиняемый проходит психиатрическую судебную экспертизу в условиях стационара. Расследование уголовного дела продолжается. 

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