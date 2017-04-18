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Участок для предварительного голосования псковичи могут найти на специальном сайте «Единой России»

Участок для предварительного голосования псковичи могут найти на специальном сайте «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Любой посетитель сайта pg.er.ru в регионах, где проходит предварительное голосование, может узнать адрес своего счетного участка, указав адрес регистрации. По окончанию регистрационной кампании помимо адреса счетного участка избиратель с помощью данной функции сможет также изучить весь список зарегистрированных кандидатов и определить для себя, за кого он отдаст свой голос 28 мая.

«Процедура предварительного голосования ориентирована на избирателя, поэтому участие в ней должно быть максимально удобным для граждан. Поэтому и появился онлайн сервис поиска ближайших счетных участков. Это не единственная опция поиска наиболее удобных вариантов принять участие в предварительном голосовании – для тех, кто не так активно пользуется интернетом, работают горячие линии, через которые можно получить всю необходимую информацию, в том числе и о местоположении участков», – сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Владимир Бурматов.

Также он отметил, что подача заявлений идет очень активно, в настоящий момент подано порядка 2 тыс. заявлений. «По определению кандидатов на выборах в депутаты законодательных собраний – 960 заявлений, кандидатов в депутаты городских Дум административных центров – 961 заявление, по определению глав административных центров – 6 заявлений, на довыборах по одномандатному избирательному округу №112 в Государственную Думу подано 7 заявлений. Две трети подавших заявления являются членами и сторонниками партии, одна треть беспартийными. Нельзя не отметить высокую активность молодежи, около 30% кандидатов на предварительном голосовании являются молодыми людьми в возрасте до 35 лет», – добавил парламентарий.

Сейчас в регионах активно идут дебаты, с 8 по 17 апреля работали 189 площадок дебатов, в которых приняли участие 609 зарегистрированных кандидатов. В «Единой России» 27 апреля завершится прием документов для участия в предварительном голосовании в тех регионах, где 10 сентября пройдут выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров.

Напомним, предварительное голосование партии в Пскове и Дедовичском районе пройдет по первой модели. Голосование состоится в единый день 28 мая. Узнать адрес своего счетного участка в городе Пскове можно на сайте pg.er.ru, указав адрес регистрации.

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