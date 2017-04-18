Борьба в президентской избирательной кампании 2018 года будет серьезной, считает Дмитрий Медведев

13:14, 19 апреля 2017, ПАИ

Борьба в предстоящей президентской избирательной кампании в 2018 году будет серьезной, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая с ежегодным докладом о деятельности Правительства перед Государственной Думой 19 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

При этом глава кабинета министров подчеркнул, что «мы никогда не превращали политическую борьбу в войну».

Также Дмитрий Медведев отметил, что выборы в Госдуму были главным политическим событием 2016 года.