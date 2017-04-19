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Общество

Медведев: Самый главный из результатов - увеличение продолжительности жизни в России

«Самый главный, наверное, из результатов - увеличение продолжительности жизни», - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с ежегодным докладом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой. Трансляцию ведет ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил, что с 2006 года продолжительность жизни в стране выросла на шесть лет и достигла почти 72 лет. «Это самый высокий показатель за всю историю страны», - подчеркнул он.

Среди важных результатов глава кабинета министров  также назвал сокращение числа сирот.

Кроме того, по его словам, Россия обогнала многие европейские страны по показателю рождаемости. Премьер-министр отметил необходимость продолжения поддержки семей.

Помимо этого, Дмитрий Медведев констатировал, что в России снижается материнская и младенческая смертность. Это, по его словам, во многом произошло благодаря строительству перинатальных центров.

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