О введении института аккредитации медработников заявил премьер-министр

13:06, 19 апреля 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о введении института аккредитации медицинских сотрудников. Об этом он заявил, выступая 19 апреля с ежегодным докладом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой, передает ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил, что будет продолжаться работа по поддержке российских производителей лекарств.

Также он подчеркнул важность мобильной медицины и напомнил о запуске приоритетного проекта по развитию санитарной авиации.