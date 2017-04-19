Создать в Пскове конную полицию предложил директор ипподрома

14:01, 19 апреля 2017, ПАИ

18 апреля глава города Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, на приеме присутствовали начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова Марина Мусаева и начальник городского отдела по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» Алексей Архипов. Вопросы, которые поднимали жители города, в основном касались предоставления жилья и лекарств.

К главе города на приеме обратился и директор ипподрома Вадим Азарьев с инициативой создания конной народной дружины или конной полиции. «К Ганзейским дням в Пскове - это было бы интересно, тем более, что такой опыт есть в других городах: Смоленске, Петрозаводске, Москве», - отметил он. Иван Цецерский согласился, что сама идея заслуживает внимания, но есть нюансы. «Меня и псковичей волнует порядок в городе - это и уборка за лошадьми, и безопасность катающихся», - подчеркнул глава города. Он пояснил заявителю, что это направление работы относится к УМВД и требует проработки правовой базы.

А пришедшая на приём псковичка рассказала, что из-за плохих отношений с братом она не может жить в родительском доме, хотя ей принадлежит 1/6 доля. Начальник управления по учету и распределению жилой площади объяснила, что согласно Положению постановка на учет нуждающихся и предоставление жилья по коммерческому найму невозможна при наличии собственности, даже такой малой части. Поэтому наилучшим выходом было бы избавление от этой доли путем продажи и передачи другому собственнику. Учитывая, что эту долю могут не купить, глава города рекомендовал Управлению по учету и распределению жилой площади подумать о внесении изменений в Положение, чтобы в сложных случаях люди не страдали и имели шанс получить жилье по коммерческому найму. Заявительница поблагодарила главу за содействие.

Проживающая в муниципальной квартире в одноэтажном доме барачного типа на улице Никитченко псковичка также пришла на прием к главе города с жилищным вопросом. По её словам, дом нуждается в капитальном ремонте. «Починить бы печную трубу на крыше», - обратилась она к Ивану Цецерскому. Глава города поручил своему заместителю Сергею Гаврилову комиссионно обследовать дом и принять необходимые меры для решения вопроса.

Пенсионерка, узник концлагерей, попросила главу города разобраться с оплатой за капремонт: «Мне 84 года, и по возрасту я освобождена от оплаты, но квитанции за капремонт приходят и приходят». Иван Цецерский позвонил начальнику городского Управления соцзащиты населения Наталье Хачапуридзе с просьбой разъяснить гражданке ее права. По данным соцзащиты, жительница получает компенсацию как федеральный льготник.

Другая псковичка пришла на приём по вопросам обеспечения лекарствами. Она заявила, что те медикаменты, которые она получает от диабета по государственной закупке, не помогают. Присутствовавший на приеме начальник отдела по реализации социально значимых проектов и программ «Здоровый город» администрации города пояснил, что в настоящее время идет обследование заявительницы, по результатам которого будет принято решение о необходимости закупки того препарата, о котором она просит. Глава города добавил, что не снимает с контроля данное обращение. Также заявительница обратилась с просьбой благоустроить двор по улице Гражданской, 11б. Глава Пскова поручил передать инициативу гражданки в работу Комитету по ЖКХ и благоустройству гордумы.