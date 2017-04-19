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Общество

В России МРОТ поднимется до уровня прожиточного минимума работающего

В ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется «до уровня прожиточного минимума работающего», сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с ежегодным докладом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой, передает ТАСС.

Говоря о доходах людей, глава кабинета министров заявил, что экономическая ситуация последних лет сказалась на них негативно.

Что касается безработицы, то в этом году, по его словам, Правительство рассчитывает, что показатель опустится ниже 5%.

Также Дмитрий Медведев отметил, что в 2017 году пенсии проиндексированы в соответствии с законодательством.

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