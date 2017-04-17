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За серию краж великолучанин сядет в тюрьму на три года

За серию краж суд приговорил великолучанина к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено, этот 45-летний безработный, ранее неоднократно судимый мужчина в период с апреля по август 2016 года на территории  Великих Лук совершил более десятка краж имущества граждан из подъездов, сараев и гаражей. В частности, из подъездов многоэтажных домов и общежитий злоумышленник похитил пять велосипедов, а на проспекте Гагарина, взломав запоры, он проник в сарай, откуда похитил мопед. Там же путем пролома стены гаража он совершил кражу лодки, лодочного мотора, колес, дисков, а из сараев на улицах Гвардейской, Песочной, Полиграфистов, Маяковского, Новоселенинской украл бензогениратор, аккумуляторы, бензопилы, медные провода и прочее имущество. Причиненный им ущерб превысил сто тысяч рублей.

Для раскрытия данных преступлений в ОМВД России по городу Великие Луки была создана следственно-оперативная группа. Участковые уполномоченные, оперативные работники и сотрудники других подразделений полиции проводили отработку территории и другие мероприятия, которые в конечном итоге позволили установить личность подозреваемого и задержать его.

В ходе следствия выяснилось, что краденое фигурант сбывал, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. Он дал признательные показания и полностью признал свою вину.

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