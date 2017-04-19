Неплохую работу программы льготного кредитования бизнеса отметил глава Правительства РФ

12:56, 19 апреля 2017, ПАИ

«Программа 6,5» по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса работает «неплохо», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с ежегодным докладом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой, передает ТАСС.

«Мы продолжаем принимать меры по снижению нагрузки на бизнес», - добавил глава кабинета министров. Он также сообщил, что с августа 2016 года по март текущего количество предприятий малого и среднего бизнеса в России выросло на 8,2%.

«Импортозамещение для нас - осознанная возможность. Это не самоцель, это не процесс ради процесса», - подчеркнул глава Правительства.