Медведев: В 2017 году повышение налогов не планируется

14:15, 19 апреля 2017, ПАИ

В 2017 году повышение налогов не планируется, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с отчетом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой, передает ТАСС.

Как отметил глава кабинета министров, в I квартале этого года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с I кварталом прошлого года.

Также он обратил внимание на то, что в I квартале 2017 года несырьевые доходы составили почти 60% всех доходов федерального бюджета.

Говоря о Резервном фонде и дефиците бюджета, он сообщил: «Мы заработали больше, чем планировали».

Кроме того, Дмитрий Медведев сказал, что инфляция сейчас составляет 4,2%, постепенно снижается ставка Центрального банка.