Дмитрий Медведев: Успехи сельского хозяйства подтверждаются ежегодным ростом показателей

16:22, 19 апреля 2017, ПАИ

Успехи сельского хозяйства в России подтверждаются ежегодным ростом показателей в течение нескольких лет. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с отчетом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой, передает ТАСС.

«Спрос на российскую сельхозпродукцию есть и внутри страны, и за рубежом. Объем экспорта за прошлый год вырос более чем на 5%», - заявил глава Правительства.

Говоря об автомобильной промышленности в России, Дмитрий Медведев подчеркнул, что, несмотря на сложности в этой отрасли, по некоторым позициям Россия добилась хороших результатов.