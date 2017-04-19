Система поддержки регионов становится более мотивационной, заявил глава Правительства
Система поддержки регионов становится более мотивационной, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая 19 апреля с отчетом о деятельности Правительства РФ перед Государственной Думой, передает ТАСС.
Премьер-министр отметил, что в 2016 году региональные бюджеты исполнены с минимальным дефицитом бюджета за десять лет.
«Равномерное развитие территорий - серьезная задача для любой большой страны», - подчеркнул Дмитрий Медведев.