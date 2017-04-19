Кинолекторий «Революции и судьбы» организуют в Пушкинском заповеднике

17:57, 19 апреля 2017, ПАИ

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать кинолекторий «Революции и судьбы». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

К просмотру и обсуждению запланированы отдельные эпизоды документальных и художественных фильмов об Октябрьском перевороте 1917-го года и последовавших за ним событиях, разрушительных для людей и русской земли, в том числе — для Михайловского, Тригорского, Петровского.

Встреча в кинолектории назначена на 17:00 22 апреля. Место проведения — малый зал Научно-культурного центра Пушкинского заповедника (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Вход — свободный для всех желающих.