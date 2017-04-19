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Общество

Штраф за неисполнение предписания Россельхознадзора заплатит псковское ООО «Эгле»

Псковский городской суд отказал ООО «Эгле» в удовлетворении жалобы на постановление мирового суда, который назначил компании штраф в размере 50 тыс. рублей за неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, предписание выдано с целью устранения нарушений земельного законодательства, выявленных отделом земельного надзора при проведении внеплановой проверки. На земельном участке сельхозназначения, принадлежащем ООО «Эгле», обнаружили очаговое зарастание древесно-кустарниковой растительностью, загрязнение земель производственными отходами и перекрытие почв грунтом.

Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям привлекло ООО к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ за невыполнение  установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель, было назначено административное наказание в виде штрафа и выдано предписание.

При проведении внеплановой  проверки по исполнению предписания установлено, что его требования не исполнены в полном объеме, поэтому в отношении ООО «Эгле» был составлен протокол по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), дело передали в мировой суд. Рассмотрев представленные материалы, мировой суд  признал ООО «Эгле» виновным и назначил административное наказание в виде штрафа. Не согласившись с этим решением, компания обжаловала его в Псковском городском суде, который оставил в силе постановление мирового суда.

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