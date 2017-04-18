На три буквы

14:13, 19 апреля 2017, ПАИ

Псковские активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ), похоже, наконец-то нашли для себя практически неисчерпаемую нишу, в которой они могут проявлять общественно полезную активность хоть каждый день, собирая «лайки» в социальных сетях и позитивные публикации в СМИ. Корреспондент Псковского агентства информации побывал вместе с «фронтовиками» в рейде по несанкционированным свалкам, борьбу с которыми местный ОНФ развернул с приходом весны, и убедился, что «исчерпание темы» местным общественникам не грозит.

«Опять по пачке «Беломора» лететь…»

Проект «Генеральная уборка» реализуется Общероссийским народным фронтом по всей стране. Его суть проста, как банан в разрезе: на интерактивной карте в интернете любой местный житель может нанести точку, где, по его данным, находится несанкционированная свалка. Далее активисты ОНФ выезжают на место свалки, регистрируют ее и направляют официальное письмо в муниципалитет, чтобы подстегнуть процесс уборки. А после получения ответного письма от властей, повторно выезжают на место, чтобы убедиться, что свалка ликвидирована.

Собственно говоря, этот нехитрый механизм уже апробировали «Убитые дороги», - общественное движение родом из Пскова, являющееся хедлайнером ОНФ. На их интерактивной карте наш регион вообще оказался лидером по «убитости». Так что местным властям пришлось специально объяснять, что дело тут не в многочисленных «переходах через ноль», особо губительно сказывающихся на псковском асфальте, а в большом количестве активистов, пользующихся картой.

Впрочем, проект «Генеральная уборка» в этом плане выглядит даже более выигрышно. Ведь в отличие от дороги, на ремонт которой зачастую нужны значительные средства и много времени, убрать свалку, как правило, можно за считанные часы и со сравнительно небольшими затратами.

Сама карта проекта, правда, как убедился корреспондент ПАИ, нуждается в существенной доработке. Например, она не открывается на мобильных устройствах. Так что добавить на нее только что обнаруженную стихийную свалу прямо в процессе прогулки не получится. Кроме того, как рассказали представители ОНФ, во многих случаях координаты на карте отображаются довольно условно. И чтобы найти конкретную свалку, требуется связаться с тем, кто ее отметил, чтобы он выступил в качестве «проводника».

Справедливости ради надо добавить, что псковские «фронтовики», дабы не быть обвиненными в том, что сами они в этой схеме занимают исключительно позицию наблюдателей, готовы «испачкать руки», и регулярно организуют уборку мусора.

При этом складывалось впечатление, что Управление городского хозяйства администрации Пскова поначалу восприняло инициативу ОНФ чрезвычайно близко к сердцу. «Фронтовики» рассказывали, что высадив трудовой десант в точке очередной свалки, уборка который была заранее ими анонсирована в соцсетях, обнаружили, что псковские коммунальщики нанесли асимметричный превентивный удар, и уже успели прибраться.

Но, как показало время, этот запал у представителей УГХ довольно быстро прошел.

«Два счетчика, шеф!»

18 апреля представители ОНФ во главе с региональным координатором «Генеральной уборки» Сергеем Елизаровым (благодаря проекту он в одночасье стал одним из самых упоминаемых в СМИ псковских «фронтовиков») совершили инспекционную поездку по трем отмеченным на интерактивной карте точкам, чтобы проверить, насколько добросовестно городские власти ликвидировали отмеченные там горы мусора. Примечательно, что в рейд они отправились на такси, тем самым опровергая расхожий тезис, согласно которому «наши люди по свалкам в булочную на такси не ездят».

На поляне возле жилых частных домов в районе Павшино еще зимой местные жители обнаружили груду старых автомобильных покрышек. После стандартной процедуры обращения активистов к городским властям, покрышки вывезли. Однако, как убедились представители ОНФ на месте, разношерстный мелкий мусор по-прежнему «украшает» поляну.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко







Еще одной точкой рейда стала обочина дороги на улице Кузбасской дивизии, совсем недалеко от городской больницы. Сергей Елизаров больше всего рвался именно на это место. Прибыв туда, участники выезда обнаружили практически идеально чистую обочину, на которой раньше, по словам Елизарова, был «целыми кучами» разбросан мусор. «Тут прямо было накидано стихийными кусками, - рассказывал активист – Тряпки, старые диваны!». Как вскоре выяснилось, Сергей Елизаров сам живет в этом районе, так что живописные подробности приводил не с чужих слов.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко











Из общего благостного ряда выбилась лишь площадка, распложенная в микрорайоне Овсище, издавна имеющего в Пскове славу своего рода «гетто» - со всеми вытекающими последствиями.

Как рассказал Сергей Елизаров, еще 16 марта активисты направили обращение в Управление городского хозяйства Пскова с требованием ликвидировать свалку. Ответ об успешно проделанной работе не заставил себя ждать. Но, как выяснилось непосредственно на месте, он не соответствовал действительности.

Горы разбросанного мусора, грязный ручей, по которому плавают остатки картонных коробок, старые тряпки, выброшенная мебель – судя по всему, тут даже никто не собирался наводить порядок. Оперативно опрошенные местные жители заверили, что никакой спецтехники, убирающей свалку, они не видели. Так что версия о том, что мусор «накидали заново» уже после уборки, отпадала.



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко



Фото: Александр Сидоренко





















«Мусора много… С таким мы столкнулись впервые. Будем принимать все меры, чтобы эту свалку убрали!», - заверил журналистов явно обескураженный Сергей Елизаров.

Ну а журналистам ПАИ, ставшими свидетелями конфуза, осталось предположить, что волшебные буквы «ОНФ» утратили свое магическое действие на представителей УГХ. На время или навсегда? Похоже, скоро мы узнаем ответ на этот вопрос.