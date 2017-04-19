Партия белорусского картофеля не попала в Псковскую область из-за отсутствия документов

17:58, 19 апреля 2017, ПАИ

18 апреля в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии продовольственного картофеля весом 1,5 тонны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие фитосанитарного сертификата. Запрещенную к ввозу на территорию РФ подкарантинную продукцию вернули на сопредельную территорию, владелец груза привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.2 КоАП РФ.