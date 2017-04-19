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Общество

Сергей Аржаников: Первые два месяца года свидетельствуют о снижении регистрируемой безработицы в Псковской области

В 2016 году в Псковской области снизилась общая безработица. Об этом заявил председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников на коллегии 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также, как сообщил Сергей Аржаников, первые два месяца этого года свидетельствуют о снижении регистрируемой безработицы, оно наблюдается в 22 районах, особенно в Новоржевском, Куньинском, Красногородском, Бежаницком. Напротив. Рост отмечен в Порховском, Палкинском и Новосокольническом районах. Всего на 11 апреля зарегистрированы 4 тыс. 92 безработных.

Руководитель комитета упомянул о неустойчивой ситуации в отдельных отраслях экономики, неполной занятости на ряде предприятий региона, сокращении реальных доходов и росте индекса потребительских цен. При этом вырос объем продукции промышленного и сельхозпроизводства, строительства. В целом Сергей Аржаников  охарактеризовал ситуацию 2016 года как сложную, но стабильную.

Также он указал на предполагаемое снижение численности занятых в экономике: 56 тыс. 600 человек не будут заняты в экономике, около 311 тысяч, наоборот. По прогнозам, с каждым годом цифра занятых в экономике работников будет снижаться. Наиболее стабильная ситуация отмечается только в 4 отраслях экономики из 15, уточнил докладчик.

По его словам, по напряженности на рынке труда и по регистрируемой безработице Псковская область находится на пятом месте среди субъектов Северо-Запада.

Председатель комитета также довел до сведения собравшихся, что в 2016-м в службу занятости в поисках работы обратились более 14 тыс. человек, и 46,6% из них были трудоустроены. Количество вакансий уменьшилось на 9% по сравнению с 2015 годом. Однако, он заметил, что повысилось «качество вакансий» - в 2/3 случаев предлагаемые зарплаты были выше прожиточного минимума.

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