Опыт развития местного самоуправления в Великих Луках презентовали Конгрессу муниципальных образований

17:08, 19 апреля 2017, ПАИ

Президент Конгресса Муниципальных образований Виктор Кидяев предложил депутатам Государственной Думы ознакомиться с опытом развития местного самоуправления в городе Великие Луки. Этот опыт презентовал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук.

Александр Козловский отметил, что сейчас под эгидой губернатора региона Андрея Турчака идет активная работа по продвижению самоуправления. «Примечательно, что два города области, Псков и Великие Луки, пошли по разному пути – это дает руководителю региона возможность сравнить эффективность методов и в итоге выбрать самый действенный», - отметил депутат.

В Великих Луках решили продвигать инициативу самих жителей, включив их в систему управления городом. С этой целью в конце 2016 года начал свою работу институт общественных советников главы города. Жители выбрали самых активных и уважаемых людей, которые будут защищать интересы их дворов, принимать участие в формировании бюджета города и контроле за расходованием бюджетных средств.

«О том, что такой проект актуален и востребован, говорит в первую очередь реакция людей, которые вместе с главой города включились в работу по внедрению нового подхода к управлению промышленным центром Псковской области», - рассказал Александр Козловский.

В пресс-службу администрации города подчеркнули, что опыт Великих Лук заинтересовал многих депутатов в Государственной Думе для внедрения в своих регионах.