Активнее пользоваться возможностями сайта trudvsem.ru порекомендовал Сергей Аржаников

14:27, 19 апреля 2017, ПАИ

Активнее пользоваться возможностями сайта trudvsem.ru порекомендовал работодателям и работникам председатель госкомитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников. Об этом он заявил на коллегии 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Аржаников обратил внимание на то, что на вышеназванном портале, в частности, размещены данные о 6 тыс. 455 вакансиях. Сейчас, как он заметил, по качеству работы с этим сайтом регион находится на 44-м месте. Всего, по словам руководителя комитета, в Псковской области насчитывается 14 тысяч 953 хозяйствующих субъекта, а на этом сайте зарегистрированы всего порядка 2 тысяч.

Также Сергей Аржаников отметил, что 65% вакансий открыты в районных центрах и городах, что несколько осложняет трудоустройство жителей села, однако, как он считает, есть инструменты по решению и этого вопроса.

Председатель комитета сообщил, что в 2016 году работу в области потеряли 1 тысяча 617 человек, более половины из них обратились в службу занятости, порядка 40% признаны безработными. В среднем пособие по безработице в прошлом году составляло немногим более 3 тысяч рублей. Средний срок его получения сократился с 5,9 месяца до 4,6 месяца, то есть людям удавалось быстрее находить работу, подчеркнул Сергей Аржаников.

Он добавил, что средняя зарплата по региону по итогам 2016 года превысила 22 тысячи рублей.