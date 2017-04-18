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Культура

Час музыки устроят в Пскове 23 апреля

23 апреля в Пскове в рамках 43-й Фестиваля русской музыки  пройдёт час музыки, к которому призывают присоединиться всех желающих. Чтобы стать участником этого мероприятия, нужно выйти, например, на балкон, во двор, на улицу, и помузицировать на  любом инструменте, создать «музыкальную локацию». Об этом рассказал директор Псковской области филармонии на пресс-конференции 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. «Мы уже заручились поддержкой профессиональных и непрофессиональных музыкальных коллективов, которые согласились принять участие в часе музыки», - отметил Артём Татаренко и добавил, что коллективы будут играть с 11:00 до 16:00.

Он подчеркнул, что играть необязательно громко и настойчиво, мешая соседям.

Руководитель филармонии выразил надежду, что эта идея приживется и призвал псковичей посвятить себя на час музыке.

Кроме того, Артём Татаренко сообщил, что 21 апреля в 21:00 возле кинотеатра «Октябрь» в Пскове выступит оркестр «Геликон», который и начнёт «волну часа музыки». «Они начнут музицировать, звуки музыки разнесутся по всему городу и создадут прекрасное весеннее настроение», - отметил директор филармонии. Он добавил, что выступление оркестра будет сопровождаться световой инсталляцией, которая усилит эффект от уличного выступления. Он пригласил всех желающих на это представление.

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