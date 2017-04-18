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Культура

Артем Татаренко: Фестиваль русской музыки в Пскове не превратится в фестиваль хип-хопа

Фестиваль русской музыки в Псковской области не превратится в фестиваль хип-хопа, сказал директор областной филармонии Артем Татаренко на пресс-конференции 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря о разнообразии программы предстоящего фестиваля, А. Татаренко отметил: «Классическая основа и классический смысл происходящего должны оставаться в основе, фестиваль русской музыки в фестиваль хип-хопа не превратится, мы такой цели не имеем».

Он призвал псковичей стать зрителями фестиваля, расценивая его не как развлечение, а как возможность повысить свою музыкальную культуру.

Директор филармонии обратил внимание на то, что одним из участников музыкального мероприятия станет камерный театр «Санкт-Петербург Опера», он представит оперу, которую часто обходят вниманием зрители. «Цена билета была бы гораздо выше, если бы не в рамках фестиваля они выступали. Это хороший шанс», - сказал он и добавил, что публика увидит «почти спектакль».

Напомним, фестиваль пройдет с 21 по 26 апреля на основной концертной площадке области - в Большом концертном зале филармонии, на улицах Пскова, в районах области.

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