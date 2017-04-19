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Общество

Аэропорт Пскова может стать запасным для соседних регионов

Аэропорт Пскова может стать запасным для ряда соседних регионов, в том числе для Санкт-Петербурга, заявил вице-губернатор области Александр Кузнецов 19 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды». «И это может стать дополнительной доходной базой нашего аэропортового комплекса», - сказал он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

А. Кузнецов рассказал, что длина полосы составляет более 2,5 км, она позволяет принимать самолёты всех типов. «Но, если правила военной авиации не такие жесткие, то для гражданской нужно пройти сложную процедуру сертификации. По подсчётам специалистов, на это нужно от 9 месяцев до 1,5 лет. Но мы надеемся, что к следующему лету мы сможем принимать самолёты всех типов», - пояснил замглавы региона.

По его словам, работы по удлинению и ремонту полосы финансирует Минобороны, однако для приёма гражданских судов нужно некоторое дополнительное оборудование, средства на которое придётся искать региону.

«В прошлом году мы ремонтировали торец взлетно-посадочной полосы, но это позволяло проводить нам полёты. А теперь понятно, что нужно закрывать середину, поэтому очевидно, что невозможно будет производить взлёт и посадку», - добавил Александр Кузнецов. При этом он заметил, что с Минобороны достигнута договоренность о том, что полоса будет закрыта только в июне, хотя изначально речь шла о 3-4 месяцах

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