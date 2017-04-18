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Соцсфера

229 вакансий для инвалидов имеются в Псковской области

229 вакантных мест для инвалидов имеются в Псковской области. Об этом на коллегии Государственного комитета региона по труду и занятости 19 апреля сообщил его председатель Сергей Аржаников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в Псковской области зарегистрированы 14 тысяч трудоспособных людей с инвалидностью, работают только 3 тыс. 396 из них. При этом доля лиц с ограниченными возможностями среди официально зарегистрированных безработных составляет 9,6%.

Сергей Аржаников добавил, что заработал федеральный реестр инвалидов, данные для которого предоставляет Пенсионный фонд РФ. Кроме того, подготовлен Федеральный закон, который позволит передавать персональные данные из ПФР в органы исполнительной власти, чтобы работать с гражданами с ограниченными возможностями. Председатель комитета отметил, что аналогичный документ нужно будет принять и на региональном уровне.

Кроме того, докладчик рассказал, что в прошлом году в службу занятости обратились 7,2% выпускников вузов и ссузов, из которых 72% - это те, кто окончил учреждения среднего профессионального образования, 24% - выпускники высших учебных заведений. Трудоустроить удалось порядка 80% из обратившихся.

Также Сергей Аржаников попросил серьёзно относиться к программе переселения соотечественников. По его словам, за счет международной миграции численность населения Псковской области в прошлом году увеличилась на 177 человек, плановые же цифры по привлечению соотечественников -  950 человек в год. Председатель комитета подчеркнул, что переселенцам нужно помочь трудоустроиться.

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