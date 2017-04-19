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Общество

Александр Кузнецов о валидаторах в автобусах: Сейчас эта система неудобна ни для кого

«Сейчас эта система неудобна ни для кого», - оценил введение валидаторов в городских автобусах вице-губернатор области Александр Кузнецов 19 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Кондуктор носит и мелочь, и прибор. И она неудобна для граждан – я пока не знаю, где можно эту карточку купить и пополнить, - сказал А. Кузнецов. - Дальше что должно быть? Коллеги меня уверяют, что валидатор должен висеть не на кондукторе, а на поручнях, и есть сейчас технологии оплаты без касания – при входе в автобус. То, что мы сделали – мы, к сожалению, с этим немного опоздали. Но это не значит, что мы остановились. Мы будем развивать это дальше».

Замгубернатора подчеркнул, что новая система должна «давать нам строгий учёт денежных средств, где пассажиры вошли и где вышли».

Он добавил: «Тарифные линейки для электронных карт могут быть гибкими, например, проездные по рабочим дням. Но чтобы говорить об этом, нужно сначала наладить работу системы нормально»..

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