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Культура

Коллекцию диковинных музыкальных инструментов представят псковичам

Псковичам представят коллекцию диковинных музыкальных инструментов, созданную петербургским художником Андреем Кузнецовым. Об этом сообщила руководитель экспозиционно-выставочного центра Театрально-концертной дирекции Псковской области Марина Николаева на пресс-конференции 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Николаева отметила, что экспозиция «Странная любовь к музицированию» откроется в рамках 43-его Фестиваля русской музыки в Пскове в галерее «Цех» 26 апреля в 18:00.

«Это не вполне музыкальные инструменты и созданы они не для того, чтобы звучать. Некоторые предметы узнаваемые, бытовые, при этом создается впечатление, что это именно музыкальные инструменты. Традиция превращения вещей неискусства в произведения искусства - достаточно солидная», - рассказала Марина Николаева.

По её словам, выставка будет работать несколько недель.   «Думаю, что разные категории зрителей найдут там интересное для себя», сказала директор выставочного центра.

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