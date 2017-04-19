Мультимодальные перевозки запустят железнодорожники в Псковской области

15:13, 19 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области будут организованы мультимодальные перевозки, сообщил вице-губернатор Александр Кузнецов 19 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы ведём переговоры с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией о запуске мультимодальных перевозок. Пригородная компания, наконец-то, меня услышала и согласилась на то, чтобы сделать Псковскую область экспериментальной», - сказал А. Кузнецов.

Как пояснил замглавы региона, мультимодальность заключается в том, что автобус, который предоставят железнодорожники, будет подвозить пассажиров из конкретного муниципалитета прямо ко времени отправления поезда.