26 мая начнет курсировать поезд «Псков — Санкт-Петербург»

15:26, 19 апреля 2017, ПАИ

26 мая начнет курсировать поезд «Псков — Санкт-Петербург». Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов 19 апреля на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«С Северо-Западной пассажирской пригородной компанией (СЗППК) у нас сейчас понимание есть, как видите, нет на вокзалах объявлений об отмене каких-то пригородных поездов, - сказал он. - Мы действительно брали на себя обязательства, что в первом квартале 2017 года рассчитываемся по договору 2016 года. Мы осознаём, что у нас были сложности, но основную часть средств по этому договору 2016 года мы перечислили. В ближайшие две недели мы должны полностью рассчитаться по договору прошлого года».

А. Кузнецов отметил, что несколько недель назад состоялись переговоры с руководителем СЗППК, и у него есть понимание, что должен быть прямой поезд, «не с этими деревянными лавочками». Также обсуждалась возможность покупки билетов на поезд заранее, а не как сейчас – только за 2 часа.

«Кроме того, у меня прошли переговоры с Федеральной пассажирской компанией. Удалось убедить, что ещё один поезд «Псков - Петербург» от этой компании тоже будет востребован, - продолжил замглавы региона. - В ФПК после длительных переговоров откликнулись и сказали, что готовы после тестового периода на 3-4 месяца принять окончательное решение о востребованности такого поезда, чтобы понять, будет ли он круглогодичным или в какой-то сезон».

Александр Кузнецов обратился к статистике: «Не менее 300-340 пассажиров должно быть, чтобы этот поезд срабатывал бы для них в ноль. Но по факту, пассажиропоток был в какие-то дни за 500, а в какие-то - гораздо меньше. Но я объяснял, что, коллеги, вы его никогда не запустите нормально, пока не сделаете его регулярным на какой-то период – только тогда он станет востребованным».

Резюмируя, вице-губернатор сказал, что ФПК запустит поезд с 26 мая, а СЗППК - после 1 мая. «После того, как мы рассчитаемся по прошлому договору, им нужно будет 10 дней, чтобы назначить новый поезд», - уточнил он.