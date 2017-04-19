Планируется купить два катера для сообщения между Талабами и большой землёй

15:29, 19 апреля 2017, ПАИ

В бюджете Псковской области были заложены 3,5 млн рублей на приобретение двух катеров для организации сообщения между Талабскими островами в Псковском озере и большой землей. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, было много споров о том, какие же плавательные средства нужны. В настоящее время, рассказал он, ведутся переговоры с таможней, которая в конце прошлого года предложила приобрести катер в исправном состоянии.

«Мы сегодня действительно озадачены тем, чтобы связь между межселенными территориями и большой землёй была устойчивой», - заявил заместитель губернатора. Он выразил надежду, что те два катера, на которые заложенные средства в бюджете, начнёт курсировать с открытием навигации.

Кроме того, проинформировал вице-губернатор, со следующего года начнёт работать программа приграничного сотрудничества, в рамках которой запланирована покупка катера на 40 мест.

Также Александр Кузнецов обратил внимание на то, что балансодержателем всех плавательных средств решено сделать Государственный комитет области по транспорту или подведомственное ему учреждение, а не так как раньше, когда их передавали муниципалитету. «Помните, как мы раньше каждые 3 года судорожно возобновляли паромное сообщение с островом Колпино. Задача комитету поставлена, чтобы был единый орган, единое окно, которое занималось бы этими вопросами», - подчеркнул заместитель губернатора.

Он добавил, что сейчас нужно разработать транспортную схему сообщения с островами, поскольку на маршруте работает много частников, но чёткого расписания пока нет.