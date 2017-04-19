0
11:02
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
11:41
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:10
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО)
09:33
С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км
20:58
Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг
16:25
Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%
Еще новости
Экономика

40 млн рублей направят региональные власти на благоустройство дворов в Пскове

По программе «Городская среда» 40 млн рублей направят на благоустройство дворов, парков и скверов в Пскове, 20 млн рублей получат Великие Луки. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По  словам Александра Кузнецова, распределение средств муниципалитетам по федеральной программе благоустройства дворов утверждалось сегодня. «Было несколько точек зрения на распределение этих средств. Есть формулы, исходя из количества населения, платежей по программе капремонта и так далее. Мы в итоге решили, что все должны получить эти средства», - отметил Александр Кузнецов. Он также добавил, что каждое муниципальное образование сможет принять участие в программе.

«Нужно понимать, что это программа не однолетняя, поэтому  здесь должно быть активное участие жителей. Каждый житель должен доказать, что именно его двор должен сейчас получить финансирование и, например, подготовить какой-то эскиз-проект, поучаствовать физически в благоустройстве или как-то ещё», - подытожил Александр Кузнецов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
19 апреля 2017
Великолукский свиноводческий комплекс включен в топ-20 крупнейших производителей комбикормов в России
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
17 апреля 2017
«Экономания»: рецепт приготовления правильных окон
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО)
17 апреля 2017
В Пскове снесли кафе под Ольгинским мостом (ФОТО) 5
С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км
15 апреля 2017
С сегодняшнего дня тариф системы «Платон» составляет 1,9 рубля за км
Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг
14 апреля 2017
Наценки на яблоки в регионах проверит Минпромторг
Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%
14 апреля 2017
Налоговые ставки для псковских турфирм предлагают снизить до 10%
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию
14 апреля 2017
Через три недели первое в Пскове кафе на плаву будет готово к открытию 13
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова
14 апреля 2017
Пиццерия и суши-бар открылись в центре Пскова 1

Идет загрузка...