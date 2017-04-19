40 млн рублей направят региональные власти на благоустройство дворов в Пскове

15:47, 19 апреля 2017, ПАИ

По программе «Городская среда» 40 млн рублей направят на благоустройство дворов, парков и скверов в Пскове, 20 млн рублей получат Великие Луки. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Кузнецова, распределение средств муниципалитетам по федеральной программе благоустройства дворов утверждалось сегодня. «Было несколько точек зрения на распределение этих средств. Есть формулы, исходя из количества населения, платежей по программе капремонта и так далее. Мы в итоге решили, что все должны получить эти средства», - отметил Александр Кузнецов. Он также добавил, что каждое муниципальное образование сможет принять участие в программе.

«Нужно понимать, что это программа не однолетняя, поэтому здесь должно быть активное участие жителей. Каждый житель должен доказать, что именно его двор должен сейчас получить финансирование и, например, подготовить какой-то эскиз-проект, поучаствовать физически в благоустройстве или как-то ещё», - подытожил Александр Кузнецов.