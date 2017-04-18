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Соцсфера

О необходимости «ручного сопровождения» выпускников заявила Вера Емельянова

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заявила о важности обеспечения 100% трудоустройства выпускников профессиональных учебных заведений, причём отметила необходимость их «ручного сопровождения».  «Если через год после окончания учебного заведения выпускники не находят работу, то просто уезжают из региона», - заявила она на коллегии Государственного комитета Псковской области по труду и занятости 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, заместитель губернатора поставила задачу обеспечить нулевой травматизм и нулевую смертность на рабочих местах.  В качестве ещё одной задачи она обозначила необходимость стабилизации и увеличения доходов граждан.

«В реализации социальных задач мы отмечаем стабильную ситуацию. Мы решали вопросы, исходя из складывающейся экономической обстановки, - сказала Вера Емельянова. - Несмотря на экономическую турбулентность, мы не допустили резкого ухудшения ситуации».

В частности, сообщила она, удалось стабилизировать демографические показатели: на 147 человек увеличилось население области за счет демографии. «Цифра небольшая, но на фоне постоянной убыли населения в прошлые годы и она значима», - подчеркнула вице-губернатор.

Она дала положительную оценку работе Госкомитета области по труду в прошлом году и поблагодарила за работу всех его специалистов. «Не все задачи удалось в полной мере решить, но общий язык мы находили всегда", - подытожила вице-губернатор.

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