Южные районы Псковской области определились с местом для полигона ТБО

16:04, 19 апреля 2017, ПАИ

Южные районы Псковской области определились с местом для полигона ТБО. Об этом сообщил заместитель губернатора Александр Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В «южной зоне» коллеги как-то быстро определились, - отметил Александр Кузнецов. - Место нашлось в Великолукском районе. Есть компания, которая занимается этим в Великих Луках уже более 10 лет. Они вышли на нашу инвестиционную комиссию с предложением расширить свою работу на всю «южную зону». Так что половина области в ближайшее время у нас уже не будет испытывать проблем в плане вывоза ТБО».

В «северной зоне» место для полигона найти пока не удалось, поэтому, по словам вице-губернатора, рекультивация свалки в Пскове пока не началась. Однако, отметил Александр Кузнецов, ему бы хотелось, чтобы эта работа в Пскове стартовала уже в этом году - в Год экологии. «Будем к этому стремиться», - добавил он.

Александр Кузнецов рассказал, что по имеющимся вариантам размещения свалки в «северной зоне» слишком много тех, кто «против». «Сейчас мы сконцентрировались на оценке возможностей 12 действующих муниципальных полигонов. Они ещё достаточно серьёзные. Может быть, какой-то из них сможет стать межмуниципальным для «северной зоны». Уже сейчас я вижу, что как минимум один из 12 полигонов претендует на это», - заключил заместитель губернатора.