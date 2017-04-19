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Общество

Реконструкторов и лошадей на «Ледовом побоище» в этом году будет больше

Около 100 участников соберет 11-й Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», который пройдет с 21 по 23 апреля в деревне Самолва Гдовского района. Об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-град» Борис Колесников отметил, что «и людей, и лошадей будет больше». Что касается первых, то на сегодня заявки на участие подали уже 18 клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Московской и Псковской областей. А количество лошадей по сравнению с предыдущими фестивалями увеличено с 6-8 до 23.

Кроме того, Борис Колесников сообщил, что будет расширено поле для реконструкции, «так как раньше зрителям не очень хорошо было видно».
Лагерь в этом году, по его словам, планируется расположить рядом с местом проведения фестиваля, там, несмотря на погоду, участники будут ночевать и жить в шатрах. Борис Колесников надеется, что они не замерзнут.

В свою очередь заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн пригласил всех желающих посетить гдовские музеи, в том числе музей рыбацкого быта. Он выразил надежду, что на месте проведения «Ледового побоища» также возникнет музей.

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