«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах

16:26, 19 апреля 2017, ПАИ

Компания «Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов также отметил, что в мае планируется завершить благоустройство новой школы. Кроме того, помимо школьной спортплощадки в Псковском районе в этом году «Газпром» намерен построить аналогичные сооружения ещё в восьми приграничных муниципалитетах Псковской области. «Там можно будет сдавать и нормы ГТО», - добавил вице-губернатор.

Он уточнил, что регион включён в программу компании по развитию приграничных территорий. В первую очередь, она касается газификации. «А куда «Газпром» заходит, там же строит и спортивные площадки», - пояснил Александр Кузнецов и добавил, что решение по программе принято на встрече губернатора Андрея Турчака и председателя правления компании Алексея Миллера.

Вице-губернатор добавил, что условием включения в программу, помимо прочего, стала реализация графика погашения задолженности за поставленный газ. «Мы стали одним из первых регионов, который составил пятилетний график погашения, и по первому году мы его выполнили, поэтому теперь будем добиваться увеличения средств на программу газификации», - заключил он.