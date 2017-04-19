0
17:15
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
16:26
«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах
20:41
Псковские волейболистки заняли второе место на любительском чемпионате среди команд Северо-Запада
13:19
Стартовала регистрация на участие в эстафете «Псковской правды»
16:58
На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»
10:43
Псковские «Барсы» выиграли Первенство области по хоккею во втором дивизионе
14:14
17 апреля «Псков-747» проведёт домашнюю встречу с московским «Солярисом»
Еще новости
Спорт

«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах

Компания «Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 19 апреля,  передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Кузнецов также отметил, что в мае планируется завершить благоустройство новой школы. Кроме того, помимо школьной спортплощадки в Псковском районе в этом году «Газпром» намерен построить аналогичные сооружения ещё в восьми приграничных муниципалитетах Псковской области. «Там можно будет сдавать и нормы ГТО», - добавил вице-губернатор.

Он уточнил, что регион включён в программу компании по развитию приграничных территорий. В первую очередь, она касается газификации. «А куда «Газпром» заходит, там же строит и спортивные площадки», - пояснил Александр Кузнецов и добавил, что решение по программе принято на встрече губернатора Андрея Турчака и председателя правления компании Алексея Миллера.

Вице-губернатор добавил, что условием включения в программу, помимо прочего, стала реализация графика погашения задолженности за поставленный газ. «Мы стали одним из первых регионов, который составил пятилетний график погашения, и по первому году мы его выполнили, поэтому теперь будем добиваться увеличения средств на программу газификации», - заключил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
19 апреля 2017
6 миллионов будет стоить оборудование для псковского врачебно-физкультурного диспансера
«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах
19 апреля 2017
«Газпром» построит спортивную площадку у новой школы в Борисовичах
Псковские волейболистки заняли второе место на любительском чемпионате среди команд Северо-Запада
18 апреля 2017
Псковские волейболистки заняли второе место на любительском чемпионате среди команд Северо-Запада 2
Стартовала регистрация на участие в эстафете «Псковской правды»
18 апреля 2017
Стартовала регистрация на участие в эстафете «Псковской правды»
На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»
17 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»
Псковские «Барсы» выиграли Первенство области по хоккею во втором дивизионе
16 апреля 2017
Псковские «Барсы» выиграли Первенство области по хоккею во втором дивизионе
17 апреля «Псков-747» проведёт домашнюю встречу с московским «Солярисом»
15 апреля 2017
17 апреля «Псков-747» проведёт домашнюю встречу с московским «Солярисом»
Максим Жаворонков в составе псковских «Барсов» примет участие в хоккейном матче за первое место во втором дивизионе
14 апреля 2017
Максим Жаворонков в составе псковских «Барсов» примет участие в хоккейном матче за первое место во втором дивизионе

Идет загрузка...