Вести себя культурно призвали зрителей организаторы «Ледового побоища»

16:08, 19 апреля 2017, ПАИ

Организаторы 11-го Военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище» призвали будущих зрителей вести себя культурно. Об этом шла речь на пресс-конференции 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, мероприятие пройдет с 21 по 23 апреля в деревне Самолва Гдовского района.

Как рассказал руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-град» Борис Колесников, гости смогут посетить лагерь реконструкторов, попробовать их еду, померить доспехи. Также будет открыта отдельная площадка, где можно будет познакомиться с бытом дружины, микро-музейный комплекс. Зрителям, которые хотят посмотреть на «сражение» с комфортом, придется заплатить за вход на трибуны 200 рублей.

Председатель госкомитета Псковской области Владимир Куприн заметил, что в прошлом году поведение публики на бесплатных трибунах было плохим, и назвал плату за вход «элементом регулирования».

Борис Колесников попросил публику соблюдать правила, в том числе, не перелезать через ограждающую территорию веревку. По его словам, несмотря на то, что лошади тренированные, они всё же могут испугаться. «Не надо выбегать на поле, чтобы сделать красивый кадр, он может оказаться последним», - предупредил руководитель клуба «Плесков-град».

Владимир Куприн также напомнил о режиме пограничной полосы и призвал тех, кто едет на фестиваль, не сворачивать с пути, не купаться и не ловить рыбу в озере. Его поддержал Борис. Колесников, который обратил внимание на то, что пограничники и так идут навстречу.