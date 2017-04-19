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Общество

Дорога на «Ледовое побоище» в Гдовском районе стала лучше, заверил Владимир Куприн

В этом году дорога к месту проведения 11-го Военно-исторического фестиваля «Ледовое побоище» стала лучше, заявил заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Владимир Куприн на пресс-конференции 19 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, фестиваль пройдет с 21 по 23 апреля в деревне Самолва Гдовского района.

Владимир Куприн добавил, что дорожники пошли навстречу организаторам и отремонтировали несколько участков трассы до Самолвы, в ряде деревень полностью заменено асфальтовое покрытие, местами оно даже лучше, чем в Пскове. Зампредседателя Госкомитета также сказал, что грунтовая дорога тоже вполне приличная, и теперь не нужно ехать на фестиваль на внедорожнике.

Для доставки зрителей на «Ледовое побоище» в этом году будут организованы автобусы, на этот раз – платные. Стоимость поездки в обе стороны из Гдова составит 320 рублей, из Пскова – 500 рублей. В качестве бонуса организаторы приготовили бесплатные интерактивные площадки, в том числе детские, будет вестись аутентичная торговля реконструкторов и псковских мастеров. Владимир Куприн пригласил всех псковичей посетить фестиваль и «вдохнуть свежего озерного воздуха».

Он напомнил, что 22 апреля отец Никандр отслужит литию у церкви Михаила Архангела в деревне Кобылье Городище. Её решено провести на улице, чтобы  посетить богослужение могли все желающие. В 11:00 здесь же состоится митинг. Зампредседателя Госкомитета по культуре посоветовал всем, кто поедет на фестиваль с детьми, заехать в Кобылье Городище «в воспитательных целях».

Руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-град» Борис Колесников также отметил, что в этом году фестиваль более приближен к историческому времени, так как проходит в апреле, а не в мае, как в прошлом году. По его словам, это обусловлено занятостью реконструкторов, у которых открывается сезон фестивалей.  «Возможно, людям будет несколько холоднее, но надо просто потеплее одеться», - заметил Борис Колесников. 

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